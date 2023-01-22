الثلوج تلتقي شاطئ البحر وتفترش المرتفعات في الجزائر.. مشهد نادر الحدوث (صور)

في مشهد نادر الحدوث، تساقطت الثلوج على عدة ولايات جزائرية، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثقت كيف التقت الثلوج مع شاطئ البحر ببلدية وادي زهور في أقصى غرب ولاية سكيكدة بالشرق الجزائري، وفقا لشبكة «العربية نت».

غلق الطرق بسبب تراكم الثلوج

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا عديدة للثلوج التي زينت أنحاء البلاد، وأبهجت الكثيرين بعد طول غياب، في حين يعاني البعض من تبعات غلق بعض الطرق بسبب تراكم الثلوج.

وتعتبر جبال الشمال الجزائري، لا سيما الشرقية منها، مقصدا لعشاق التزلج والتسلق والتمتع بالطبيعة والثلوج، حينما تتساقط الثلوج، يذهب الكثير من الهواة والسياح إلى جبال تيكجدة والبابور والشريعة، التي يغطيها الجليد سريعا، وذلك من أجل الاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة والتمتع بالطبيعة، وتصنف هذه المناطق كأهم وجهات السياحة الشتوية في البلاد.

سمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سم

وفي سياق متصل، أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرة خاصة، أن تساقط الثلوج سيستمر، يرافقه هطول أمطار غزيرة بولايات شمال الجزائر، مضيفة أن الولايات التي تتساقط فيها الثلوج هي بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وغيرها، مشيرة إلى أن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سم.

كما أعلنت الأرصاد الجوية الجزائرية أن الولايات التي تتساقط فيها الأمطار هي عين الدفلى، وتيبازة، والمدية، والجزائر العاصمة، وبومرداس وتيزي وزو، وجيجل، وسكيكدة، وغيرها، مضيفة أن حجم سقوط الأمطار يتراوح بين 30 و 40 ملم، الذي يمكن أن يصل إلى 50 ملم في هذه الولايات.