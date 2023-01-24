باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الجزائر أكبر منفذ لتصدير الغاز إلى أوروبا

قال الدكتور نجيب بيطام، باحث سياسي وقانوني، إن الزيارات المتبادلة بين الجانبين الإيطالي والجزائري، بدءًا من الرئيس الإيطالي وزيارته العام الماضي، وكذلك زيارات رئيس الوزراء السابق، وصولا إلى الأمس بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية؛ تعكس مدى متانة العلاقات بين الجزائر وإيطاليا.

الجزائر تعتبر أكبر منفذ لتصدير الغاز الجزائري لأوروبا

وأضاف «بيطام» خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «العلاقات بين البلدين تعود إلى ماضي بعيد وتاريخ عميق؛ فإيطاليا لها علاقات اقتصادية متينة مع الجزائر وتعتبر هي أكبر منفذ لتصدير الغاز الجزائري لأوروبا من خلال أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا».

وتابع: «وبالتالي فتواتر هذه الزيارات يدخل في إطار تمتين وتوثيق هذه العلاقات، خاصة في الظروف الاستراتيجية التي يمر بها العالم على آثار وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية».

الجزائر تشهد منذ عامين نهضة اقتصادية كبيرة

واستطرد: «في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون تبنت الجزائر شعار الجزائر الجديدة، ونشهد منذ عامين نهضة اقتصادية كبيرة ساعد على ذلك دخل وإيرادات خزينة الدولة بالعملة الصعبة، كما تتمتع الجزائر بالعديد من المزايا والفرص التي من شأنها أن تساعد على خلق مجالات شراكة وتعاون في شتى المجالات الاقتصادية».