موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش بطولة محمد رجب

على مدار 45 حلقة من الأحداث التشويقية، تعرض الليلة الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش بطولة محمد رجب، على قناة الحياة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش

تعرض قناة الحياة، مساء اليوم اليوم الخميس الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش للفنان محمد رجب، الساعة 9 مساء، ومن المقرر أن يكون ميعاد إعادة عرض الحلقة الساعة 1 صباحا والساعة 11 صباحا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية، حيث تم عرض الـ 45 حلقة على قناة الحياة .

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش

وخلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش، سيتم اكتشاف قاتل «كاميليا» التي تجسد دورها دانا حلبي، حيث اعترفت «نوارة» مريهان حسين عن أن «صلاح» محمود عبد المغني صاحب زوجها محمد رجب، هو من قتلها .

ومن المقرر أن تشهد حداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مشوار الونش، مفاجأة جديدة، حيث ذهب «حسن» محمد رجب إلى «صلاح» محمود عبد المغني في السجن من أجل معرفة الحقيقة كاملة .