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الليلة.. قناة الحياة تبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «مشوار الونش»

كتب:

هبة أمين
03:39 ص | الأحد 04 ديسمبر 2022
محمد رجب بطل مسلسل مشوار الونش

محمد رجب بطل مسلسل مشوار الونش

تبدأ قناة الحياة، في عرض أولى حلقات المسلسل الجديد «مشوار الونش»، الذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، في الفترة الماضية منذ الإعلان عن انطلاق تصويره، وطرح البرومو الدعائي للمسلسل، الذي جذب الأنظار إليه، وحرص عدد كبير من متابعي ورواد السوشيال ميديا، على معرفة مواعيد وقنوات عرضه.

معلومات عن مسلسل مشوار الونش

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مسلسل مشوار الونش، ومواعيد وقنوات عرضه:

- يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة التاسعة مساءً، بخلاف منصة WATCH IT.

- يعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة الحياة.

- المسلسل بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، ميمي جمال، منة فضالي، محمود عبدالمغني، إيهاب فهمي، محمد أبو داوود، محسن منصور، علاء مرسي، ريم عبدالقادر، بسمة داود.

عمر كمال يغني تتر المسلسل

- تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.

- يقوم بغناء تتر المسلسل عمر كمال.

- تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 45 حلقة مليئة بالتشويق والإثارة.

- أحداثه من خلال زوجين حسن وكاميليا، الزوج رجل أعمال لا يحمل شهادات جامعية واكتفى بالحصول على دبلوم صنايع، وزوجته طبيبة اضطرت للزواج منه من أجل أمواله ومساعدة أسرتها الفقيرة، تدب الخلافات بينهما بسبب الفوارق الاجتماعية، ويبدأ الصراع الذي تدخل فيه أطراف أخرى.

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