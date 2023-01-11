تفاصيل دور ميرهان حسين في مسلسل «الونش» مع محمد رجب.. «فتاة شعبية»

تألقت الفنانة ميرهان حسين بشخصية «نوراة»، خلال أحداث مسلسل «الونش»، من بطولة الفنان محمد رجب، وأثارت الجدل بعدما نشرت صور جديدة من كواليس التصوير.

ميرهان حسين تتحدث عن شخصية «نوراة»

وظهرت الفنانة ميرهان حسين خلال أحد المشاهد وهي تشرب «الشيشة»، معلنة أنها لا تحبها وتكرها، لكنها تفضل شخصية نوراة.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية «نوراة» الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمي، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفي من «حسن الونش» محمد رجب، بعدما تعرف عليها في مكتب صديقه المحامي «صلاح».

وبدأت نوارة في ملاعبة حسن بارسال له عقد الزواج العرفي بينهما، رغم أن الأخير أكد لصديقه تخلصه من هذا العقد، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداثا مثيرة حول هذه القصة.

أبطال مسلسل «الونش»

مسلسل «الونش» بطولة الفنان محمد رجب، وميرهان حسين، ومحمود عبدالغني، ومنة فضالي، ومحسن منصور، وإيهاب توفيق، ومحمد أبوداود، وميمي جمال، وعبير منير، وأحمد إمام، والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

نشاط فني لـ ميرهان حسين

وتشارك ميرهان حسين كضيفة شرف في فيلم «اتنين للإيجار»، مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.