محافظ المنوفية: الحصول على موافقات إنشاء مستشفيات أشمون والشهداء

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه بمقر الوزارة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبحضور نائبه محمد موسى ، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات الهامة والمشتركة بين المحافظة والوزارة وإنهاء الموقف الخاص بإقامة المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام التي تخدم أبناء المحافظة لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة، وكذا التنسيق بشأن التوسع في المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» التي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتوسع في المشروعات الإنتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.

رحب وزير الزراعة بمحافظ المنوفية ، وأكد حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر لتقديم خدمات مميزة لأهالينا.

المحافظ: إنهاء كافة الموافقات اللازمة لمستشفيات أشمون والشهداء الجديدة

وبحث الطرفان عددا من الموضوعات المشتركة والخاصة بدعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال تسهيل إجراءات توفير وتخصيص قطع أراض لإقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام ومنها إنشاء مستشفى الشهداء المركزي الجديد بناحية سرسنا على مساحة 4 فدان و18 قيراط و7 أسهم، ومستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة)، وأشار المحافظ إلى أنه وبالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة فقد أنهت المحافظة كافة التنسيقات المتعلقة بإنشاء المستشفيات سالفة الذكر وتمت معاينة الأراضي والموافقة الفنية عليها.

وزير الزراعة يوافق على إضفاء صفة النفع العام

كما تناول اللقاء مناقشة موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إضفاء صفة النفع العام على بعض المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة والتي تتنوع ما بين مشروعات محطات معالجة ووحدات صحية وإنشاء مدارس ووحدات سكنية ومراكز شباب مما يساهم في تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات ويحدث مردود إيجابي لدى المواطنين، وكذا مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضى أملاك الدولة وازالة أية معوقات وذلك بهدف التيسير علي المواطنين وتحقيق نسب إنجاز أفضل .

ناقش وزير الزراعة ومحافظ المنوفية موقف زراعة محصول القمح للعام الحالي 2022/2023 ، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن الاستعداد التام لموسم الحصاد والتوريد، وأكد وزير الزراعة على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي.