دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الأفريقية في أزهى عصورها حاليا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن العلاقات المصرية الأفريقية في أزهى عصورها في الوقت الحالي، على عكس السنوات السابقة، كانت هناك فترات هبوط وصعود، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية وأيضًا العلاقات الثنائية بينها وبين الدول الأفريقية.

القارة الأفريقية تفتقر الاهتمام بالبنية التحتية

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أن مؤتمر «داكار» أحد أهم المؤتمرات الأفريقية، إذ أن القارة الأفريقية تفتقر إلى الاهتمام بالبنية التحتية، وذلك ليس بسبب عدم وجود خطة لتحقيق التنمية وإنما لنقص التمويل والدعم في الأساس، لذلك أقامت منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ما يُسمى بنتاج لعلاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتمويل مثل هذه المشروعات التي تتكلف كثيرًا.

مصر ستعرض على السنغال تجربتها

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستُساعد على التكامل الأفريقي الاقتصادي، وتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع والخدمات، موضحًا أنه لا يمكن تصور إمكانية نقل السلع أو الخدمات بين الدول الأفريقية دون وجود سكك حديد متميزة وطرق ممهدة ووسائل اتصال كثيرة.

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن المشروعات المصرية التي سيعرضها رئيس الوزراء على المشاركين أحد أهم التجارب الناجحة في القارة الأفريقية في ذلك الملف، مشيرًا إلى أن مصر ستعرض على السنغال تجربتها والعقبات التي واجههتا في إنشاء هذه البينة التحتية الكبيرة والشبكات المتواصلة بين السكك الحديدة والاتصالات، بالإضافة إلى الطرق البحرية والبرية.