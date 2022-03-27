سفيرة مصر في السنغال: يوجد صمت تام في داكار بعد الخسارة أمام الفراعنة

قالت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، إنّ السفارة تنسق مع السلطات السنغالية بخصوص موعد وصول الطائرة التي تقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وإجراءات التسكين، والانتقال، استعدادا لمباراة العودة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بين منتخبي البلدين.

وأضافت «خضر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «cbc»، أن الجانب السنغالي يتعامل بمنتهى المهنية والاحترافية ويذلل عقبات كثيرة «النهاردة وبكرة السبت والأحد عطلتهم الأسبوعية، ورغم كده اشتغلوا معانا طول النهار ومحدش اعترض».

وتابعت سفيرة مصر في السنغال، أن الشعب السنغالي لطيف وودود وروحه رياضية، وخسارتهم لم تجعلهم يتخلون عن المهنية المطلوبة.

السنغاليون احتفلوا أسبوعا بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

وأوضحت: «صمت تام هنا في السنغال بعد الخسارة، أما بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخبنا الوطني، فقد كان الوضع صاخبا بسبب الاحتفالات لأسبوع متواصل، ولو حققوا الفوز في مباراة الأمس لاستمر الوضع».

وأكدت: «في السنغال عارفين إننا فريق مش سهل، وحاملين هم مواجهتها، وكان في حماسة، لكن دلوقتي رجعوا لأرض الواقع».

الشعب السنغالي لطيف وروحه رياضية

وأشارت إلى أن الشعب السنغالي يعشق كرة القدم، لكنه شعب لطيف وروحه رياضية، وبالتالي، فلا خوف من أي مشكلات متعلقة بالمباريات، وحدوث مشاكل بسبب مباريات كرة القدم هناك أمر غير وارد الحدوث بنسبة تزيد عن 95%، لافتةً إلى أن فندق إقامة المنتخب الوطني يبعد عن ملعب المباراة بنحو ساعة زمن.