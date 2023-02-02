نصائح لمواجهة استخدام الأطفال السيئ لتطبيقات «السوشيال ميديا»

رغم إتاحة «السوشيال ميديا»، الفرصة للتواصل بين الأشخاص، إلا أنها تمثل خطرًا على الأطفال والمراهقين، وتعرضهم وعائلاتهم للمخاطر عبر الإنترنت دون قصد، من خلال تنزيل التطبيقات التي تضرهم، وتحديدًا «تيك توك» الذي يمثل تحديًا يثير مخاوف ملايين الأسر حول العالم.

حلول ونصائح لمواجهة الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا

الدكتور تامر المصري، أستاذ الطب النفسي، من عمان، قدم حلول ونصائح لمواجهة استخدام الأطفال السيئ للسوشيال ميديا، قائلًا: «مخاطر السوشيال ميديا تأتي نتيجة عدة أسباب، بينها عدم قدرة الأطفال على تقدير المخاطر، بالإضافة إلى غياب الرقابة من الآباء، وهناك نوع من المتعة لتجربة التحديات دون معرفة خطورتها من أجل التسلية، والتعرف على أشخاص من خلال التطبيقات من الممكن أن يتسبب في المشاكل».

أبرز الحلول لمواجهة الاستخدام السيئ للسوشيال

وشدد «المصري»، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، على عقد ندوات ولقاءات من خلال الإعلام للتعرف على مخاطر هذه التطبيقات، بالإضافة إلى التحكم في وقت استخدام التطبيقات، ورقابة الآباء لتقييم المحتوى، هل المحتوى مسيء أم جيد، ويجب على المدارس أن تدعم هذا الجانب بتنظيم ندوات توعية للأطفال، وأن تضع الحكومات التشريعات لمراقبة المحتوى على تلك التطبيقات.

وأشار إلى أنه ضد سياسة المنع الكامل لأنه صعب ويخلق لدى الطفل حب التجربة مع الأصدقاء ويصل لمرحلة أصعب، كما أن الكثير من التطبيقات دخلت في تعليم الأبناء، ولا يمكن المنع الكامل للإنترنت والحل الأفضل الرقابة وليس المنع، ووضع شروط معينة، ومن الممكن المنع الجزئي لاستخدامها بشكل إيجابي.