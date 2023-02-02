حكاية ظاهرة تحدث في شهر فبراير كل 800 سنة.. أكذوبة تغزو «السوشيال ميديا»

تجذب الظواهر الغريبة دوما اهتمام الناس، يجدون فيها ما يثير عقولهم ويدفعهم إلى البحث والتفكير، ومنها ما انتشر مؤخرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن شهر فبراير الجاري، يشهد تكرار أيام الأسبوع 4 مرات خلال الشهر، وهو أمر لا يحدث سوى مرة كل 800 عام، إذ تشير معلومات الظاهرة المزعومة المتداولة، بأن شهر فبراير الحالى عبارة عن «4 أيام سبت، و4 أيام أحد، و4 أيام إثنين، و4 أيام ثلاثاء، و4 أيام أربعاء، و4 أيام خميس، و4 أيام جمعة».

ظاهرة شهر فبراير.. حقيقة أم خيال؟

لكن يبدو أن العلم كان له رأى آخر، بأن تلك الظاهرة والمعلومات المتداولة بشأنها، ما هى إلا محض شائعات غير حقيقية، بحسب الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، الذي نفى لـ«الوطن»، ما كل ما يتردد في هذا الشأن، مؤكدا أنها ليست ظاهرة، وتحدث مرارا وتكرارا، وليست جديدة.

ناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بعدم السير خلف مروجي الشائعات والمنجمين، الذين يدعون معرفتهم بعلوم الفلك وتوقعات المستقبل، مؤكدا أن كل ما يتم ذكره والحديث عنه غير صحيح وليس له صحة من الواقع، مشددا على أن الظواهر الفلكية ليس لها أي صلة بتوقعات المستقبل.

الظواهر الفلكية في شهر فبراير

وأكد القاضي، أن المعهد يمتللك العشرات من الكوادر والخبرات المتميزة في رصد ومتابعة الظواهر الفلكية المختلفة، من خلال المراصد الخاصة بالمعهد، سواء الموجودة في القطامية أو حلوان.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات صحفية، أن أهم الظواهر الفلكية التى يشهدها شهر فبراير الجاري، هى ظهور ما يدعي بـ«المذنب الأخضر»، وهو ما يمكن رصده بالتليسكوب وليس بالعين المجردة، بالإضافة إلى ظهور «قمر الثلوج».