الداعية مصطفى حسني: السوشيال ميديا من الظواهر الدخيلة على الشباب

شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض الكتاب 54، ندوة دينية تثقيفية، بعنوان «حماية الشباب من الظواهر الدخيلة»، بادارة الدكتور محمود عبد الرحمن عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، وذلك في إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي في نفوس الناس.

ودارت الندوة حول موضوع حماية الشباب لأنفسهم ضد مغريات الحياة، وجميع أنواع الظواهر الدخيلة بحياتهم في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نواجهه.

خلال الندوة ناقش الداعية قضية الإلحاد، موضحا أن بعض الملحدين يوجهون صور مشوهة عن الله سبحانه وتعالى.

أهم المخاطر التي تواجه الشباب

وتحدث الداعية مصطفي حسني عن أنواع الظواهر الدخيلة على الشباب منها السوشيال ميديا والمعلومات الكثيرة الموجود بها، موضحا أن المعلومات الخاطئة من أحد أخطر التحديات للشباب، لأن الجميع ليس له القدرة على تقييم المعلومة والتفكر بها.

وخلال اللقاء الذي أداره الدكتور محمود عبد الرحمن عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، جرى فتح باب الحوار والرد على استفسارات الشباب حول كيفية مواجهة مغريات الحياة والتعامل معها والتفكير الزائد في صغائر الأمور، وأهم النصائح لخلق إنسان ناجح وغيرها من الموضوعات المهمة التي طرحها واستفسر حولها الحضور.

جدير بالذكر، أن الداعية مصطفى حسني قدّم العديد من البرامج الدينية خلال السنوات الماضية، أبرزها «عُمّار الأرض» «سحر الدنيا»، «عيش اللحظة»، وغيرها.