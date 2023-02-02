«حياة كريمة» وجامعة طنطا تنظمان قافلة طبية بمركز سمنود في الغربية

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

الكشف علي 1231 مواطناً

وجرى توقيع الكشف الطبي على 1231 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 79 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 129 في عيادة طب الأطفال، و 189 بجراحة العظام، و 127 بعيادة الأمراض الجلدية، و 147 بأمراض الباطنة، و 66 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 142 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 32 بعيادة الجراحة العامة، و 68 بعيادة الأمراض الصدرية، و 33 بالنفسية والعصبية، 178 بعيادة طب وجراحة العيون، و 41 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 110 حالات بواقع 9 جراحة مخ وأعصاب ، 22 أطفال ، 6 عظام، 4 جلدية، 3 باطنة ، 4 المسالك البولية، 16 أنف وأذن وحنجرة، 8 جراحة عامة، 8 الصدر، 1 نفسية وعصبية، 6 قلب وأوعية دموية، 23 طب وجراحة عيون.

محو أمية 55 مواطناً

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 55 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.