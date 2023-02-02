«حياة كريمة» تطلق 163 قافلة طبية مجانية خلال شهر فبراير.. تعرف على الأماكن

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عدد من القوافل الطبية المجانية في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية، بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وتستعد المؤسسة في الوقت الحالي لإطلاق عدد كبير من القوافل الطبية في المحافظات المختلفة على مدار شهر فبراير.

قوافل «حياة كريمة» الطبية على مدار فبراير

يأتي إطلاق القوافل، بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووزارة الصحة والسكان، حيث سيتم إطلاق 163 قافلة طبية مجانية خلال شهر فبراير من العام الجاري 2023 والتي ستتوجه إلى القرى النائية والمحافظات الحدودية، ذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المترددين على القوافل والعاملين فيها من الإصابة بأي عدوى.

وتنطلق قوافل «حياة كريمة» الطبية في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة أسوان.

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة أسيوط.

- 6 قوافل طبية مجانية بمحافظة الإسكندرية.

- 4 قوافل طبية مجانية بمحافظة الإسماعيلية.

- 3 قوافل طبية مجانية بمحافظة الأقصر.

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة البحر الأحمر.

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة.

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة الجيزة.

- 6 قوافل طبية مجانية بمحافظة الدقهلية.

-2 قافلة طبية مجانية بمحافظة السويس.

- 6 قوافل طبية مجانية بمحافظة الشرقية.

- 10 قوافل طبية مجانية بمحافظة الغربية.

- 4 قوافل طبية مجانية بمحافظة الفيوم.

- 7 قوافل طبية مجانية بمحافظة القاهرة.

- 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة القليوبية.

تخصصات قوافل حياة كريمة الطبية

وتستمر كل قافلة طبية من القوافل التي ستطلقها «حياة كريمة» في تقديم خدمتها للمواطنين على مدار يوميين متتاليين، وتضم كل قافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بحيث يتم تقديم خدمة طبية مجانية شاملة للمواطنين في القرى المختلفة، حيث تنوعت التخصصات الطبية بين: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، فضلا عن صيدلية تتوافر بها الأدوية كافة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزراة الصحة.