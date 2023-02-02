خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة والـ VIP عبر موقع السكة الحديد بعد تحديثه

أعلنت هيئة السكة الحديد، إدراج جميع قطارات الـ VIP والدرجة الأولى والثانية والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني، بعد توقفه منذ عدة أسابيع للتحديث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحجز لقطارات الـ VIP والدرجة الأولى والثانية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 10 فبراير.

وأشارت الهيئة القومية في بيان لها، إلى أنه سيتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية للحجز عبر الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر تباعاً.

خطوات حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للحجز

1- يمكن للمسافرين حجز تذاكر السفر عن طرق الدخول على التطبيق المخصص لذلك من خلال الضغط هـنا.

2- وبعدها يتم تسجيل مستخدم جديد في حال التسجيل لأول مرة من خلال إدخال بيانات الشخص والتي تشمل اسمه والبريد الإلكتروني الخاص به، ورقم الهاتف.

3- وبعد التسجيل يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر ورقم القطار وعدد المقاعد والدرجة الأولى أو الثانية أو vip.

4- ثم يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة عن طريق الفيزا.

7- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8- يطبع الشخص صورة حجزه للتذكرة ليتجه في الميعاد المحدد للرحلة ويطلع الكمسري على الصورة وبطاقته الشخصية.

9- يتم السماح لكل راكب بحجز 4 تذاكر فقط عند تقديم بطاقة الرقم القومي.