إدراج القطارات المكيفة وVIP والتالجو على موقع حجز تذاكر السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، إدراج القطارات المكيفة وVIP والتالجو على الموقع الحجز الإكترونى بعد تحديثه، استكمالا لعملية إعادة التحديث التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر، موضحة أنّ الإدراج تم بعد انطلاق الموقع بشكله الجديد.

إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداء من سفر يوم الجمعة

وأضافت الهيئة في بيان، أنّه تم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداء من سفر الجمعة الموافق 10-2-2023 على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعا.

يذكر أنّ موقع الحجز الإلكتروني انطلق بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأكدت الهيئة أنّ الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل موعد السفر بـ14 يوما.