ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين: مصر ساهمت بقوة في إعادة إعمار قطاع غزة

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر ساهمت بقوة في إعمار غزة

تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأوضاع في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية وشملت الجولة زيارة عدد من المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تأتي تأكيدًا للدور المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة.

المساهمة المصرية لإعادة إعمار غزة قوية

وقال سيفن كون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: «نحن هنا مع أصدقائنا المصريين كي نتعرف على ما يفعلونه على أرض الواقع، ونتابع تطور المساعدات التي وصلت إلى أكثر من 5 ملايين دولار لمساعدة سكان قطاع غزة والارتقاء بالبنية التحتية وتأهيلها».

ووصف بورغسدروف في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، المساهمة المصرية لإعادة إعمار غزة بالقوية، معبرًا عن سعادته بانخراط المصريين في عملية التطوير.

زيارة الاتحاد الأوروبي لمشروعات مصر بغزة

وفي السياق ذاته، قال محمد العسكري، مسؤول بوزارة الأشغال الفلسطينية، إنه تجري اليوم زيارة رفيعة المستوى من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي إلى المشروعات التي تقيمها مصر في قطاع غزة، ضمن المنحة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس المصري لإعادة إعمار غزة، بعد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2021 على القطاع.

وأضاف «العسكري» لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الوفد الأوروبي اطلع على جميع الأعمال في مشروعات البنية التحتية، التي من المتوقع أن تنتهي خلال العام الحالي، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية نتقدم بالشكر إلى «السيسي» وشعب مصر على هذا الجهد والإنجاز العظيم.