«القومي للترجمة» يكشف عن إصدراته الأكثر مبيعا في معرض الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وتصدر مبيعات المركز القومي للترجمة حتى الآن الطبعة العربية من كتاب «السياسة»، من تأليف أندرو هيوود، وترجمة مصطفى مجدي الجمال.

الكتب الأكثر مبيعا في معرض الكتاب

ووضع المركز قائمة الكتب الأكثر مبيعا في المعرض، والتي جاء ترتيبها كالتالي، الطبعة الثانية رواية فرانز كافكا «القضية» من سلسلة ميراث الترجمة، أسباب الحرب العالمية الثانية، مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي بجزئيه، تجارة مكة وظهور الإسلام، مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي، نظرية المعرفة، تاريخ مختصر الكون ، العقيدة و الشريعة في الإسلام، النقد الثقافي:النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، أخلاق الحداثة، المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي، ظاهرة الشك في الفكر الإسلامي، مصر بعد الفراعنة: من الإسكندر حتى الفتح العربي، هردوت يتحدث عن مصر، العقل الاجتماعي- مقدمة فلسفية، دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة، فضاءات العنف، تذكر الحرب العالمية الثانية، مذكرات زوجة دستوفيسكي،تراث دافنشي: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد، تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة، الكون والفساد، فلسفة العمل، المباحث العلمية البينية، تاريخ مصر القديمة، مشاعر تصنع تاريخًا، موسوعة النظرية الثقافية، إيزيس أم الآلهة، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث، تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم بجزئيه، وسط الجزيرة العربية وشرقها، الغصن الذهبي، التدين والحراك في مصر، جغرافيا السياسة في روسيا، نحن ذوات إنسانية، تجاوز الوضعية والنسبوية، استفزازات فلسفية، فهم العلاقات الدولية، المدير الفعال.

موسوعة علم الاجتماع

كما ضمت القائمة أيضا، تاريخ البحر الأحمر:من ديليسبس حتى اليوم بجزئيه، رسالة الخلود لمحمد إقبال، بنية الشخصية، الستة والثلاثون موقفا دراميًا، اللسانيات، موسوعة علم الاجتماع 3 أجزاء، ثقافة الاستهلاك، اليوم الاخير لأدولف هتلر، العلم والبداهة.