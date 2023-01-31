الكنيسة تعلن إضافة مخطوطات جديدة للمكتبة البابوية.. 10 معلومات عنها

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقعها الرسمي، إضافة مخطوطات كنسية جديدة، منها كتاب الأناجيل الأربعة المستخدم في كنيسة الشهيد مرقوريوس، مصر القديمة، والذي تم نسخه عام 1327م، ومكتوب باللغة القبطية البحيرية ومخطوط مزغرف برسومات لمشاهد من الكتاب المقدس نُسخ سنة 1812.

وتعد المكتبة البابوية المركزية القابعة في برية شهيت، حيث مهد الرهبنة والمعرفة والنسك، أحد أهم المنشآت الحديثة في منظومة التعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاءت فكرة المكتبة مع ازدياد عدد المعاهد ومراكز الأبحاث اللاهوتية، والتي تستلزم وجود مكتبة تضم هذا الكم العلمي وتحظى بالرعاية الكنسية.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن تلك المكتبة بمناسبة إتاحة الكنيسة عدد من المخطوطات الكنسية الحديثة في الموقع.

معلومات عن المكتبة

- افتتحت المكتبة في 19 نوفمبر 2019 بحضور أعضاء المجمع المقدس.

- تعمل المكتبة على جمع التراث القبطي بكل أنواعه وترميمه وتوثيقه وفهرسته وتصنيفه ليسهل عرضه وإتاحته للباحثين.

- تتيح المكتبة المواد المعرفية الموجودة بها للاستعمال من خلال موقع المكتبة.

- تهدف المكتبة إلى الوصول لنموذج لمؤسسة مصرية ثقافية ناجحة قادرة على التفاعل مع المجتمع الحديث للمعلومات.

- تتكون المكتبة من 5 أقسام هم «الكتاب المقدس، والعلوم اللاهوتية، وتاريخ المسيحية، والمعارف العامة، والدوريات والمجلات».

مخطوطات من 1812

- كما تجمع المكتبة بين كونها مكتبة ومتحفا حيث يوجد بها قاعات متحفية، كما يوجد بها قلاية للبابا شنودة بها متعلقاته الشخصية وكان يكتب بها المقالات والكتب، وتضم قاعة خاصة بالمالتي ميديا وقاعة اجتماعات رسمية وقاعة استقبال.

- وتتضمن المكتبة بيت ضيافة للباحثين، وأماكن للقراءة والاطلاع، ومعمل الترميم، وقاعة استقبال وتعقيم الكتب.

- تتيح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جولة افتراضية داخل المكتبة من خلال الموقع الرسمي للكنيسة.

- وتضم عددا من دور النشر العامة مثل مكتبة الإسكندرية ودار الشروق ومركز الأهرام للنشر والترجمة.

- تضم المكتبة عددا من المخطوطات القبطية من بينها مخطوط مزغرف برسومات لمشاهد من الكتاب المقدس نُسخ سنة 1812.