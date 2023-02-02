إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، على مستوى معاهد كفر الشيخ الأزهرية، عقب اعتماد النتيجة رسمياً من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

وتسلم «شهاوي»، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، وحرص علي الاطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيداً بالمستوى المتميز للطلاب، بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية، ومقدماً التهنئة لجميع الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر للمشاركين في هذا العمل جميعاً، بدايةً من العمال والإداريين والمصححين، وجميع من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

وأفاد «شهاوي»، بأنه تيسيراً على طلاب الأزهر، وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة، وذلك من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/static/results.aspx.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وبحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، فإن امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية انطلقت يوم السبت 14 يناير 2023 واستمرت حتى الخميس 19 يناير 2023، كما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 14 يناير 2023 واستمرت حتي السبت 21 يناير 2023.