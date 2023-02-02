من هو الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجديد؟

أصدرت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بيان تعريفي برئيس الهيئة الجديد بعد قرار مجلس الوزراء أمس، بتعيين الدكتور أحمد طه، منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

قالت الهيئة، إن الدكتور أحمد طه استشاري جراحه الأوعية الدموية والقدم السكري وأستاذ ورئيس أقسام الجراحة بطب قصر العيني ، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال عامي 2016 و 2017، ثم عين مديرا للمستشفى في عامي 2018 و 2019، وقد شهدت فترة توليه ادارة مستشفى الفرنساوي تطويراً كبيراً فيما تقدمه المستشفى من خدمات.

من هو الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة الصحية الجديد.

وأضافت أنه أنشأ وطور عددا كبيرا من الوحدات العلاجية المتخصصة: مثل وحدة السياحة العلاجية، ووحدة علاج السكر ومضاعفاته، ووحدة طب الفم والأسنان، ووحدة فحوصات القلب والاوعية الدموية، ووحدة صحة المرأة، ووحدة تحضير العلاج الكيماوي ووحدة علاج الألم.

وأشارت إلى أنه قام بتجديد شامل لغرف العمليات و لكافة الرعايات المركزة وعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية لها، والتي افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت في نوفمبر 2018، وشهد هذه الفترة أيضا شراء العديد من الأجهزة الطبية التي ساهمت في احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمة الطبية بالمستشفى.

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجديد

وتابعت الهيئة خلال توليه منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه ساهم مع فريق الادارة في مشروع تطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال، والذي أصبح جاهزا للافتتاح في خلال أيام ، كما قام بتنفيذ خطة جامعة القاهرة في إدارة أزمة كورونا في جميع مستشفيات الجامعة، وجرى تخصيص واخلاء مستشفى قصر العيني الفر نساوي وتحويلها إلى مستشفى عزل.

وقام بتوفير وتفويج الكوادر الطبية والادارية والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل، والتي جاء جزء كبير منها من خلال قيادة حملة للتبرعات من أهل الخير ومنظمات المجتمع المدني ، كما تم تطوير مستشفى الأمراض الباطنة وتحويلها أيضا لمستشفى عزل، وقد حققت مستشفيات جامعة القاهرة للعزل نسب شفاء للمرضي تفوق ما تحقق على المستوى الدولي.