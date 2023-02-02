«السياحة»: إصدار أول رخصة لمركز دراجات سفاري جبلي بمصر

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه جرى إصدار موافقة بمنح الترخيص لأحد مراكز الدراجات السفاري الجبلي ليكون بذلك أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر وذلك بعد استيفائه لكل الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2021 بشأن بتنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي.

التفتيش على المراكز

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على الأنشطة السياحية المختلفة بالمحافظات المصرية على مستوى الجمهورية، فقد قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالمرور والتفتيش على 85 مركزا للغوص و25 مركزا للأنشطة البحرية و9 يخوت سفاري بمحافظة جنوب سيناء للمتابعة الدورية لأنشطتهم تمهيداً لتجديد التراخيص الممنوحة لهم من الوزارة.

وأوضح أن لجنة وزارة السياحة والآثار قامت بالمعاينة السياحية ليختين سفاري و12 مركزا لدراجات السفاري الجبلي، تمهيدا لاستخراج التراخيص اللازمة لهم.

رصد ملاحظات بـ10 مراكز غوص و3 يخوت سفاري

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن أعمال اللجنة أسفرت عن إصدار قرارين بإيقاف عمل مُديرَين فنيين بسبب وجود مخالفات بمراكز الغوص التابعة لهم.

كما تبين وجود بعض الملاحظات على 10 مراكز للغوص و3 يخوت سفاري، والتي يجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعتهم لتلافي هذه الملاحظات.

إنذار عدد من مستغلي لنشات رحلات اليوم الواحد

وأشار إلى أن اللجنة قامت أيضا بإنذار عدد من مستغلي لنشات رحلات اليوم الواحد والتنبيه عليهم بسرعة التوجه للإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة، لسرعة إنهاء إجراءات الحصول على صلاحية سياحية، موضحا أنه يجرى تسليمهم النماذج والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الصلاحية.