وفاة شاب بعد غيبوبة 10 أيام في الغربية بسبب حادث سير

لفظ شاب في العقد الثاني من العمر أنفاسة الأخيرة، مقيم بقرية منصورية الفرستق، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة بعد غيبوبة تامة لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، إثر تعرضه لحادث تصادم.

غيبوبة منذ 10 أيام

وقال أحمد زعير أحد أقارب المتوفي لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى محمد كرم زعير، ويبلغ من العمر 22 عاما، ومقيم بقرية منصورية الفرستق بكفر الزيات، وأنه تعرض منذ 10 أيام إلى حادث تصادم بين موتوسيكل كان يستقله وتروسيكل علي طريق قرية دلبشان- كفر الزيات، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي.

وأضاف «زعير» أنه لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، بعد 10 أيام من دخوله في غيبوبة تامة، وتم الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وجرى تشييع الجثمان من مسجد الرحمة عقب الإنتهاء من صلاة العصر وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمسقط رأسه في مقابر العائلة، في مشهد جنائزي مهيب، مشيرا أن الشاب المتوفي هو من أبناء عمومته وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل ومركبة تروسيكل علي طريق دلبشان كفر الزيات، وأسفر عن إصابة شاب بإصابات خطيرة ومتفرقة وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.