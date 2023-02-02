أجواء شتوية وسماء ملبدة بالغيوم في المنوفية تزامنا مع نوة الكرم

تشهد محافظة المنوفية اليوم الخميس، أجواء شتوية حيث انخفضت درجات الحرارة، مع نشاط للرياح من وقت لآخر، وسماء ملبدة بالغيوم، في جميع المراكز، تزامنا مع نوة الكرم التي تضرب البلاد خلال الأيام الحالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم حيث يسود طقس بارد في الصباح، معتدل نهارًا، بارد في الليل، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا على بعض مراكز محافظة المنوفية.

درجة الحرارة اليوم في محافظة المنوفية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة اليوم بمحافظة المنوفية حيث تسجل مدينة شبين الكوم درجة حرارة عظمى 18، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 10.

حالة الأمطار ونشاط للرياح اليوم بمحافظة المنوفية

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم بنسبة حدوث 30 % تقريبًا على أماكن متفرقة، وانتشار الغيوم مع وجود نشاط للرياح معتدل أحيانًا على بعض المراكز.