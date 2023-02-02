نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023.. الرابط وموعد الإعلان

تنهي اليوم الخميس مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 التي ينتظرها آلاف الطلاب من أبناء المحافظة وأولياء أمورهم، وستعلن عبر رابط محافظة المنوفية للنتائج .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 ستنتهي اليوم الخميس وبعدها سيتم العمل على رصد الدرجات وعمل المراجعات الدقيقة لكي يحصل كل طالب على حقه، ثم يتم اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ومن ثم إعلان النتيجة عبر الرابط من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بعد انتهاء التصحيح

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات لـ«الوطن» أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 سيتم اعتمادها بداية الأسبوع المقبل وقبل يوم الإثنين، مشيرا إلي أن أكثر من 81 ألف شاركوا في الامتحانات هذا العام بنسبة 99,2%، من خلال 399 لجنة موزعين علي المدن والقري المختلفة على مستوى المحافظة.

وكيل الوزارة يتابع تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وتفقد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم، لجان تصحيح في مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023، وأكد على المقدرين بأنهم هم قادة التعليم وشريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم، مسددا على مراعاة الشفافية عند التصحيح وطبقا لنموذج الإجابة.