تغريم شركات المحمول 118.7 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة الخدمة

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة في السوق المصرية حوالي 118.7 مليون جنيه، لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات، وذلك ضمن إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

اعتماد 2930 محطة محمول جديدة عام 2022

وأضاف الجهاز في بيانه، أنه اتخذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحسين جودة الخدمات، إذ يعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يسهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصرية.

تغريم مقدمي خدمات

وتابع الجهاز في بيانه أنه جرى توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 9 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات، بالإضافة إلى رفع كفاءة تغطية 13 طريق بإجمالي أطوال 2429 كم، وذلك في عدد 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

تنفيذ 199 ضبطية قضائية

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 199 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022، لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.