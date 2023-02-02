باسم ياخور يشيع جنازة والده لمثواه الأخير في سوريا (صور)

شيع الفنان السوري باسل ياخور جنازة والده الكاتب الصحفي إبراهيم ياخور، اليوم، داخل كنيسة مارميخائيل للروم الاثوذكس في اللاذقية، ووارى جثمانه الثرى داخل المقبرة القديمة «الفاروس».

وأعلن باسم ياخور عن تلقيه العزاء في والده، عقب صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء داخل صالة المطران يوحنا منصور في حي الأمريكان.

وأشار إلى أنه سيستقبل المعزين غداً الجمعة من الساعة 4 لـ7 مساء، بينما يستقبل العزاء يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 5 لـ8 داخل صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق.

وفاة والد باسم ياخور بعد صراع مع المرض

وغيب الموت والد الفنان باسم ياخور، صباح أمس، بعد صراع مع المرض، إذ أعلن الأخير الخبر عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ودعا متابعيه بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

باسم ياخور: والدي عانى من آلام المرض في أيامه الأخيرة

وكشف باسم ياخور، عن معاناة والده من آلام المرض خلال أيامه الأخيرة، التي اشتدت عليه بشدة، مؤكدا أنه لن ينساه مهما عاش، لأنه كان الأب الحنون الذي علمه محبة الغير.