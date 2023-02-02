أماكن سقوط الأمطار غدا.. هل تستمر للأسبوع المقبل؟

أجواء شتوية ممطرة شهدتها كل الأنحاء خلال الأيام الماضية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وهل تستمر على مدار الأسبوع المقبل أم لا.

وبشأن ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وللدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما أن هناك فرص لسقوط الثلوج على جبل موسى وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار هذا الأسبوع على مدار يومي الخميس والجمعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

هل يستمر سقوط الأمطار الأسبوع المقبل؟

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار الأسبوع المقبل، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتستمر يوم الأحد لتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الاثنين، فمن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.