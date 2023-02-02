حالة الطقس غدا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس غدا، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل على القاهرة 18 درجة ووسط سيناء والإسكندرية 17 درجة، و19 على محافظات شمال الصعيد، 23 على جنوب البلاد، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتراوح الحرارة بين 6 لـ11 على أنحاء الجمهورية كافة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على جنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وعودة الشبورة الصباحية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية والمؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6