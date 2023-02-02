استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد تعليقها 24 ساعة بسبب حالة الطقس

أعلن أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، استئناف الرحلات بعد تعليقها أمس الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، حيث أقلعت 40 رحلة بالون تقل 1200 سائح من مختلف الجنسيات، وسط تحسن الظروف الجوية.

تقلبات الطقس سبب التعليق

وأشار الطيب إلى أن سلطات الطيران المدني، قررت أمس تعليق رحلات البالون الطائر بسبب سرعة الرياح والتي تهدد سلامة الطيران، وبعد تحسن الظروف الجوية أقلعت 40 رحلة اليوم تقل مئات السائحين، موضحاً أن البالون يعد من أهم الأنشطة السياحية التي تميز الأقصر.

2000 فرصة عمل لشباب الأقصر

وذكر رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أن 17 شركة بالون طائر توفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب الأقصر، من مندوبين وطيارين ومهندسين وعمال ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم، مما يؤهله لأن يكون نشاطا سياحيا استراتيجيا كون محافظة الأقصر تعتبر المحافظة الوحيدة التي بها سياحة البالون.

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا على مستوى العالم، لما يمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.