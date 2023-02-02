حالة الطقس في محافظات الوجه البحري خلال الأيام المقبلة.. أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس في الأيام المقبلة بمحافظات الوجه البحري، حيث يسيطر على محافظات الوجه البحري طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم الخميس 2 فبراير في محافظات الوجه البحري حيث وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، وطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، كما أعلنت عن درجات الحرارة يوم الخميس في محافظات الوجه البحري حيث تسجل العظمى 18 وتسجل الصغرى 10 .

حالة الطقس يوم الجمعة 3 فبراير

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم الجمعة 3 فبراير في محافظات الوجه البحري حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة في النهار، بارد في الليل على جميع محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية صباحًا، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على فترات متقطعة، كما أعلنت عن درجات الحرارة يوم الجمعة في محافظات الوجه البحري حيث تسجل العظمى 18 وتسجل الصغرى 10.

حالة الطقس يوم السبت 4 فبراير

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم السبت 4 فبراير في محافظات الوجه البحري، حيث وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40:50 % تقريبًا، على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على جميع المحافظات، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر وفي الليل، كما أعلنت عن درجات الحرارة يوم السبت في محافظات الوجه البحري حيث تسجل العظمى 19 وتسجل الصغرى 9.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وطالبت الهيئة في بيانها الرسمي بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتشمل محافظات الوجه البحري كلا من الغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.