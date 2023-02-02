حالة الطقس في الفيوم اليوم.. معتدلة بوادي الريان

تشهد حالة الطقس في الفيوم اليوم الخميس، طقسًا غائمًا منذ الصباح الباكر، وأجواء باردة فضلًا عن نشاط حركة الرياح، حيث يسود طقس بارد منذ الساعات الأولى من الصباح، بينما تعتدل الحرارة في فترة الظهيرة، لتزداد البرودة ليلًا مجددًا وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في الفيوم اليوم الخميس بالرياح والأمطار، فضلًا عن حالة الطقس في وادي الريان الفيوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في محافظة الفيوم

ويسود طقس غائم جزئيًا في محافظة الفيوم، منذ الصباح الباكر، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات فقط، مما يجعل الجو مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء بالمحافظة.

سرعة الرياح في الفيوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ سرعة الرياح في الفيوم، تبلغ 13 كيلو مترًا في الساعة، بينما تصل سرعة هبات الرياح إلى 26 كيلو مترًا في الساعة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 46%، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

أمطار وعاصفة رملية

وشهدت محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، نشاط شديد لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث استمرت العاصفة الرملية لساعات حتى تحوّل لون الجو إلى الأصفر بالكامل، فيما شهدت قرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس في وادي الريان، فإنّه يسود طقس معتدل نهارًا، فيما تزداد الرحلات من مختلف المحافظات على وادي الريان على مدار يومي الخميس والجمعة «نهاية الأسبوع» بسبب الإجازات، حيث يستقبل وادي الريان نحو 6 آلاف زائر في أيام العطلات الرسمية.