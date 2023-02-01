خبير اقتصادي يكشف تفاصيل طرح شركات حكومية في البورصة: جزء من الإصلاح

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تفاصيل خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة، مشيرًا إلى أن هدف الدولة منذ بداية خطوات الإصلاح الاقتصادي في 2016 أن تؤهل الاقتصاد لمزيد من مشاركات القطاع الخاص.

طرح الشركات بالبورصة كان جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن طرح الشركات بالبورصة كانت جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنها تأخرت لأشياء متعلقة بجاهزية البورصة المصرية لاستقبال هذه الأطروحات، مشيرًا لوجود مشاكل وقتها خاصة بجاهزية البورصة وقدرتها على جذب استثمارات جديدة تمهيدًا لإمكانية طرح هذه الشركات.

وأشار إلى أن أداء هيئة الرقابة المالية تغير وأصبح هادئا ومتصاعدا في نفس الوقت وأثر ذلك على البورصة المصرية مشيدًا بتعامل الدولة بأسلوب علمي مع طرح الشركات في البورصة وبدأت بوثيقة ملكية الدولة، مشددًا على أن الدولة لا تطرح شركات بالبورصة لمجرد الطرح، لافتًا إلى أن الدولة حددت 62 قطاعا ستتخارج منها الدولة خلال فترة تطبيق الوثيقة.

الدولة دشنت صندوق ما قبل الطرح

ولفت إلى أن الدولة دشنت صندوق ما قبل الطرح والذي يعتبر من أفراع الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى أنه تم ضم بعض الشركات إليه.

وتحدث عن الاستفادة من طرح هذه الشركات بالبورصة، لافتًا لتحقيق أرباح من بيع هذه الأسهم، مشيرا لضرورة وجود جدول زمني للطروحات وكذلك عمل ترويج جيد لهذه الأطروحات، مؤكدًا أن النجاح يتعلق بهذه الخطوات.