مواطن يصطاد ورلا نيليا في أسيوط: «الأطفال بيلعبوا بيه»

أمسك أحد المواطنين بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بـ«ورل نيلي» يشبه التمساح أثناء خروجه من أحد المجاري المائية، وقيده بحبل وبدء الأطفال يستخدمونه في اللعب أمام منزلهم.

وانتشرت صور الورل النيلي وهو مقيد بالحبال، والأطفال يلعبون به على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، وعلق البعض أنه حيوان هادئ لايؤذي أحدًا.

يشبه التمساح

وقال عبدالله أحمد، أحد أهالي مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، إن الشيخ سعد عبدالفتاح أمسك بالورل النيلي وهو يشبه التمساح وبدأ الأطفال يلعبون به، كونه جميلًا وهادئًا ويعيش في النباتات الطبيعية على الماء ولا يؤذي أحد.

حيوان غير مؤذي

وأوضح أحد المواطنين، أن الورل أو الورن النيلي حيوان غير مفترس وغير مؤذي وهو يعيش على ضفاف النيل والترع والمصارف واعتاد المواطنين على الإمساك به دون خوف.

وقال مصدر مسئول بمركز ومدينة أبوتيج، لـ"الوطن" إن الأجهزة التنفيذية بالمدينة لم تتلقى أي شكاوي من ذلك كونه حيوان مسالم ويعيش بجانب الترع والمصارف، وظهر في أماكن أخرى من قبل، وإذا وردت شكاوى سيتم إخطار مسئولي البيئة لاتخاذ اللازم.