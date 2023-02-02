طقس الإسكندرية.. أمطار غزيرة على بعض المناطق «صور»

شهد طقس الإسكندرية مساء اليوم الخميس، تجدد الأمطار مرة أخرى بعدما توقفت منذ مساء أمس؛ لتستمر الأجواء الشتوية شديدة الصعوبة مع آخر أيام نوة الكرم الحالية، إذ انخفضت درجات الحرارة مع سرعة رياح شديدة وارتفاع في الأمواج.

وشهد طقس الإسكندرية منذ قليل خلال الليلة الأخيرة من نوة الكرم، تجدد الأمطار متوسطة الشدة على كافة أنحاء الإسكندرية بالتحديد وسط وغرب المدينة الساحلية، فيما تتكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط، حيث تتقدم الى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط امطار متوسطة مستمرة.

أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه طقسا باردا صباحًا معتدل نهارًا مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم درجات حرارة منخفضة تتمثل في الآتي: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 مع سرعة رياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة.

تبعيات طقس الإسكندرية اليوم

وتنبأت الهيئة العامة للأرصاد ضمن توقعات طقس الإسكندرية اليوم أن يكون البحر المتوسط صاخبا من حيث ارتفاع الأمواج التي تتراوح من 3 إلى 4.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو الأمر الذي يسبب اضطراب في الملاحة والصيد.