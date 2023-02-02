«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم.. وموقف سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي في طقس الإسكندرية اليوم الخميس، حيث تسود أجواء شتوية ممطرة، لكن بكميات أقل من أمطار الـ48 ساعة الماضية، في حين يسود طقس غائم طوال ساعات النهار.

طقس الإسكندرية اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى استمرار نشاط الرياح في طقس الإسكندرية اليوم، والسواحل الغربية للبلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ مصادر الكتل الهوائية الباردة حاليا قادمة من جنوب أوروبا مرورا على سطح البحر المتوسط.

وأكدت الهيئة، استمرار تأثر البلاد خاصة الإسكندرية وشمال الوجه البحري، بامتداد المنخفض الجوي غير متعمق الموجود في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الإسكندرية وشمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة لن تؤثر على الحياة اليومية، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 17 مئوية، ومع بداية المساء تتراوح بين 12-09 درجات، ويكون الطقس شديد البرودة.

حالة الملاحة البحرية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى هدوء في سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط اليوم، فضلا عن انخفاض حركة الأمواج، ما يسمح بالملاحة البحرية اليوم.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر، كما يلي:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6