ندوة حول العلاقات المصرية الإندونيسية في القاعة الدولية بمعرض الكتاب

شهدت القاعة الدولية، بمحور «شراكات محلية إقليمية»، بمعرض الكتاب 54، ندوة تثقيفية، بعنوان «مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة»، تناولت آفاق العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، والتي نُظمت بالتعاون مع المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة، ونوقش خلالها العديد من القضايا المُرتبطة بآفاق التعاون المتعددة بين البلدين، كما استعرضت الندوة ما جاء بكتاب الدكتور الصاوي أحمد الصاوي، بعنوان «مصر وإندونيسيا مشاعر متبادلة»، والذي تضمن سردًا وافيًا لماهية هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين.

شارك في الندوة بابمبانج سوريادي، رحمات أمينلاسيم، شريف الجيار، وأدار الندوة، الصاوي أحمد الصاوي، وتطرق المشاركون، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، ومدى أصالة المشاعر الحميمية المتبادلة بينهما على الصعيد الشعبي والدبلوماسي بكافة المجالات، كذلك أوجه التشابهات بينهما في الثقافة والتربية وغيرها من المشتركات التي تجعل منهما شعبًا واحدًا.كما اتفق المشاركون، على أهمية بذل كافة المساعي إزاء تعزيز شراكات التعاون الإيجابي المثمر بين البلدين، في مجالات التربية والثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها.

الدور الكبير للأزهر الشريف في توطيد أطر هذه العلاقات

كما ثمن المشاركون، الدور الكبير للأزهر الشريف في توطيد أطر هذه العلاقات، تأكيدًا لمنزلة الأزهر في قلوب المسلمين عامة، وإندونيسيا بصفة خاصة، حيث يُعد الأزهر قبلة الدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته، وكونه أكبر مؤسسة علمية في العالم الإسلامي.

وأثنى المشاركون على دعوة وزارة الثقافة لهم للمشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير وأعربوا عن تطلعاتهم إزاء تفعيل جهود التعاون الثقافي بين الجانبين من خلال تفعيل أوجه التعاون مع المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة.

معرض الكتاب 2023

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».