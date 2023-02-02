الشاعر خالد فتح الرحمن: القاهرة بطبيعتها عاصمة للتنوع الثقافي

تحدث السفير والشاعر خالد فتح الرحمن، المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي ومدير إدارة الحوار الحضاري بمنظمة العالم الإسلامي «الإيسيسكو»، خلال ندوة «شراكات محلية وإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية» ضمن فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والتي يديرها الإعلامي حسن مدني، الرئيس السابق لشبكتي إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم.

توجيه شكر إلى وزيرة الثقافة

ووجه «فتح الرحمن» الشكر إلى وزيرة الثقافة ومدير الندوة، مستطردا أن القاهرة تمثل شاهدا حضاريا وثقافيا كبيرا، وهي تمثل عاصمة الثقافة الإسلامية، فالقاهرة بطبيعتها تضم عددا كبيرا من الثقافات، وتعد عاصمةً للتنوع الثقافي.

وأشار إلى أن منظمة العالم الإسلامي تحرص على الاحتفال بشكل دائم بالعواصم الثقافية المختلفة، ووضعت العديد من المعايير لهذا الاحتفال منها استبيان على كل لجنة وطنية في الدولة التي ترغب في ترشيح نفسها، وبعد أمر التمويل ضروريا في تلك المسألة، وأن تكون المدينة المرشحة ذات عراقة تستدعي أن يحتفي بها الجميع.

توافر المراكز الثقافية الفعالة

وشدد على أنه يجب أن يتوفر في العاصمة العديد من المراكز الثقافية الفعالة، فضلا على أن يكون الترشيح مستوفيا للشروط المختلفة التي تحددها منظمة التعاون الإسلامي.