مقرر لجنة الثقافة الرقمية لقناة القاهرة الإخبارية: الاتجاه للتقنيات الحديثة أصبح أمرا واقعا

قال زياد عبدالتواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من المعارض العربية التي تقام في المنطقة العربية، تشمل دائما كل عام شخصية للمعرض، وتكون أحد الشخصيات العربية المؤثرة في مجال الثقافة، وأيضا تكون هناك دولة شرف.

التناغم داخل معرض الكتاب

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يكون في المعرض تناغم ومشاركات من الدول العربية، وتبادل للمعارف الثقافية المختلفة بين الدول العربية بعضها البعض، ويكون هناك تواجد لبعض الدول الغربية».

5 مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم

وتابع: «معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة ومنذ ثلاثة أو أربعة أعوام سابقة بدأ الاتجاه نحو التقنيات الحديثة التي أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تجاهله، فشبكة الإنترنت حاليا بها 5 مليارات مستخدم حول العالم من أصل 8 مليارات إنسان، وبدأ معرض القاهرة الاتجاه إلى بعض تقنيات الرقمنة للمساهمة أيضا مع التقنيات التقليدية في نشر الثقافات العربية بالمنطقة العربية والعالم الخارجي».