الشاعر خالد فتح الرحمن: القاهرة شرف للثقافة المصرية والعربية والعالمية

تحدث السفير والشاعر خالد فتح الرحمن، المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي ومدير إدارة الحوار الحضاري بمنظمة العالم الإسلامي «الإيسيسكو» عن رؤيته للقاهرة باعتبارها عاصمة للثقافة الإسلامية، مشدد على أنها شرف للثقافة المصرية والعربية والعالمية، فهي تمكنت من خلال مزاياها المختلفة أن تحظى بهذه المكانة التي تجبر الجميع على أن يحتفي بها.

ندوة «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

جاء ذلك خلال ندوة «شراكات محلية وإقليمية- القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية» ضمن فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والتي يديرها الإعلامي حسن مدني، الرئيس السابق لشبكتي إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم.

وأكد أن القاهرة تميزا وتفردا في العام الماضي من خلال تجربتها الثقافية، بالإضافة تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الفعالية، مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي نشهده الآن.

150 برنامجا ومشروعا

وأشار إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تسهم جميعها في أحقية القاهرة أن تصبح عاصمة للثقافة الإسلامية، كما تميز العام الماضي بالعديد من الأنشطة الثقافية من برامج ومشروعات، زادت عن 150 برنامجا ومشروعا بين المسرحيات والندوات وغيرها، واستطاعت أن تستمر هذه الأنشطة رغم كل التغييرات الوزارية التي شهدتها الدولة.