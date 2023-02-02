سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف وصل كام؟

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر طلبا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، إذ يهتم المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بمتابعة الأسعار.

ونقدم خلال هذا التقرير أسعار الذهب وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات إلى 1977 جنيها للبيع و2000 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1730 جنيهًا للبيع، و1750 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم ليسجل 1483 جنيها للبيع، و1500 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 13.840 للبيع، بينما جاء ليسجل 14,000 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.977.143 للبيع، فيما سجل قيمة 2.000.000 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وتباينت أسعار الذهب في سوق المال اليوم أيضًا، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,407 جنيه، مقابل 46.45 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,641 جنيه، مقابل 54.19 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,875 جنيه، مقابل 62.93 دولار.