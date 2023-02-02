صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» بطولة مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صورة جديدة تجمعها بأبطال مسلسل «العمدة» داخل كواليس العمل.

ونشرت مي كساب صورة من كواليس تصوير مسلسل العمدة تجمعها لمحمد رمضان ومنه فضالي وايمان العاصي وعلقت عليها قائلة: «مسلسل العمدة، جعفر العمدة، ثريا، دلال، نرجس من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج ميديا هب محمد السعدي وإيهاب جوهر، رمضان يجمعنا».

مسلسل «العمدة»

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة الذي يتزوج 4 سيدات، وتنشأ خلال الأحداث العديد من المواقف.