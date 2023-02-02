خطوات تجديد جواز السفر 2023 إلكترونيا.. «هتوفر وقت ومجهود»

يعتبر جواز السفر من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون، وبشكل خاص الذين يسافرون باستمرار، ما يجعلهم يبحثون عن خطوات تجديد جواز السفر 2023، حتى يتمكنوا من إتمام جميع الإجراءات التي تساعدهم على السفر والتنقل إلى الخارج بسهولة، ويزداد الطلب على تجديده مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ يرغب الكثيرون في حجز العمرة خلال الشهر الكريم.

تحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم وتوفير ما يحتاج إليه ويبحث عنه المواطنون بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد جواز السفر 2023 إلكترونيا، وأسعار التجديد، وفق موقع الإدارة العامة للجوازات، التي جاءت كالتالي:

خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا

- يقوم المواطن الراغب في تجديد جواز السفر الخاص به بالدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل للموقع لإنشاء حساب بكلمة مرور خاصة بالمستخدم.

- ثم يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين.

- وبعد ذلك يتم إرفاق الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى إدخال صورة شخصية مقاس 4×6 على أن تكون بخلفية بيضاء.

- إرفاق صورة من شهادة المؤهل الدراسي، في حال إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- إرفاق صورة من شهادة التجنيد لتوضيح الموقف منه بالنسبة للذكور.

- إرفاق قسيمة الزواج، وفي حالة إذا كان اسم الزوج غير مسجل في جواز السفر الخاص بالإناث يتم إرفاق صورة منها أيضا مع طلبهم.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم دفع الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر إلكترونيا.

- وفي النهاية تظهر أمام المواطن رسالة بها موعد استلام جواز السفر.

أسعار استخراج جواز السفر لأول مرة

جاءت أسعار استخراج جواز السفر لأول مرة لتكون بقيمة 500 جنيه إذا كان المواطن يحمل مؤهلا دراسيا، ويجب استخراجه من مصلحة الجوازات التابع لها محل إقامة المواطن.