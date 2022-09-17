رسوم جواز السفر المصري 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراجه

كشفت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، عن رسوم جواز السفر المصري 2022 وإجراءات استخراجه، لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين في السفر خارج مصر، إذ يمكن الحصول عليه دون الذهاب للإدارة، من خلال الموقع الإلكتروني الذي خُصص لذلك الأمر.

رسوم جواز السفر المصري 2022

وأوضحت الإدارة رسوم جواز السفر المصري 2022، تبلغ قيمتها 500 جنيه، فضلا عن دفع ضمان اجتماعي لمن لا يحملون مؤهل دراسي وتقدر قيمته بـ400 جنيه.

إجراءات استخراج جواز السفر

وأشارت، الهيئة لعدد من المستندات والأوراق الرسمية والشخصية المطلوبة لتجديد جواز السفر، من بينها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بالإضافة للأصل للاطلاع، تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6 بتاريخ حديث، تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور فقط، تقديم صورة شهادة المؤهل إذا لم يكن مسجل على بطاقة الرقم القومي.

وأضافت إدارة الجوازات، أن من بين المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر، تقديم إثبات الحالة الاجتماعية للإناث، تقديم جواز السفر السابق، فضلا عن إحضار شهادات الميلاد المميكنة للأطفال، بشرط إضافة الرقم القومي للأب على الشهادة.

ويجب بعد ذلك، التوجه إلى مصلحة الجوازات الأقرب لمحل إقامتك والحصول منها على نموذج 29 جوازات، استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة، ثم التوجه لمكتب مراجعة الأوراق ولصق الصور.

وينبغي أن يحصل المتقدم على إيصال رسوم تجديد جواز السفر السابق ذكرها، ثم يتمّ دفع الرسوم في الخزينة وتسليمها للموظف المختص، والحصول على إيصال الاستلام، والتوجه في الوقت المحدد لاستلام الجواز الجديد.