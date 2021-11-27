كثيرا ما يحتاج عدد كبير من المواطنون لتجديد جواز السفر المصري، تحسبا للسفر في أي وقت، لذا تعد خطوات تجديد جواز السفر المصري، من أكثر الأسئلة الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث العالمية، وذلك لمعرفة الخطوات التى يلزم إتباعها لتجديد جواز السفر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تجديد جواز السفر المصري، والأوراق المطلوبة للتجديد.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري

- المؤهل الدراسي، يجب إحضار شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث.

- الحالة الاجتماعية، للإناث يجب أن تتقدم بمستند حالة اجتماعية سواء كانت الحالة متزوجة فسوف يكون المستند وثيقة زواج أو مطلقة فسوف يكون وثيقة طلاق، وإن كانت أرملة فسوف يكون المستند شهادة وفاة.

- جواز السفر السابق، حيث يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر، وذلك لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.

- بطاقة الرقم القومي، أو إحضار شهادة الميلاد لمن أعمارهم أقل من 16 عام.

- صور شخصية، بعدد 4 صور مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

- الشهادة العسكرية، حيث يجب إثبات المسافر من الذكور لموقفه من التجنيد، باستثناء من هم دون سن الـ19 عاما.

خطوات تجديد جواز السفر المصري

تبدأ خطوات تجديد جواز السفر المصري، بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر، والتوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع له، ثم سحب استمارة مجانية من الشباك وملئ البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن ثم يتم التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور، ودفع رسوم تجديد جواز السفر والتي تصل إلى 500 جنيه، مع دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

وأخيرا يتوجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره، كما يوجد خدمة «مستعجل» التي تمكنك من تجديد الباسبور خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.