«الخارجية» تتابع حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته بإيطاليا

تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا، حيث تواصلت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الجاري.

وذكرت صفحة وزارة الخارجية على موقع «فيسبوك» مساء اليوم، أن القنصلية العامة في ميلانو، تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية، للوقوف على المستجدات، والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة.

كما تواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية فورا مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة، لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد، وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجار متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث، والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.