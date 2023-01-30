«القوى العاملة» تعلن عن طرح الآلاف من فرص العمل في إيطاليا واليونان قريبا

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن الفترة المقبلة ستحمل بشرى سارة للعمالة المصرية، وذلك من طرح الآلاف من فرص العمل في أسواق العمل الأوروبية ودول الخليج العربي، حيث تثق هذه الأسواق في مهارة وقدرات العامل المصري وتصنفه على أنه الأفضل في العالم.

القوى العاملة تحدد ضوابط الالتحاق بفرص العمل في إيطاليا واليونان

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن وزارة القوى العاملة ستعلن عن إجراءات الحصول على فرص عمل بإيطاليا واليونان، وهي أهم الدول الأوروبية التي أعلنت عن احتياجها للعمالة المصرية للاستعانة بها في العديد من المهن الدائمة والموسمية، مثل مهن النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، في الوقت الذي طلبت فيه اليونان الاستعانة بالعمالة المصرية ذات الخبرة في قطاع الزراعة، حيث يصنف المصريون بأنهم الأفضل في قطاع الزراعة من بين جنسيات العمالة الزراعية في العالم.

الاستعانة بحوالي 5 آلاف عامل زراعي

وأوضحت المصادر أن اليونان طلبت الاستعانة بـ 5 آلاف عامل زراعي، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصري واليوناني، لتبادل الخبرات في مجال العمالة بمختلف المهن والحرف.

وأشارت المصادر الى أن الاستعانة بالعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة لن يقتصر على بعض الأسواق الأوربية، وإنما هناك أسواق ببعض دول الخليج خاصة السعودية.

وكان رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة أكد فيه أن المكتب المصري بإيطاليا، سيسعى للاستفادة من مرسوم مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة وأنه يتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني، لهم الحق في استقدام العمال، وعملية التقديم سوف تبدأ يوم27 مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن طرق التقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال.

سوق عمل جديدة في السعودية

وعلى الجانب الآخر تقوم وزارة القوى العاملة حاليا بالتنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة، وماهرة، في سوق العمل السعودية، مؤكدة استمرار المشاورات الراهنة بين الجانبين لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطُرق تطبيقه.