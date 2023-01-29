«اتحاد العمال في إيطاليا» لـ إيمان الحصري: المصريون أصبحوا مهرة في صناعة البيتزا

علق الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، على إعلان إيطاليا عودة التعاقد مع العمالة المصرية بعد توقفها بسبب أزمة كورونا، موضحًا: «بدأت الأمور تستقر في إيطاليا بعد جائحة كورونا، وبمجرد الاستقرار صدر المرسوم في الجريدة الرسمية، وبداية من 27 مارس المقبل سيكون هناك بوابة متاحة للتعريف بفرص العمل للأجانب والإيطاليين»، مؤكدا أن المصريين يعملون بإيطاليا في مجالات كثيرة، وأصبحوا يتقنون صناعة البيتزا.

500 ألف يورو للاستثمار في إيطاليا

وأضاف إسكندر خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «أي مستثمر مصري يريد الاستثمار في إيطاليا وفتح مشروع يجب أن يدفع 500 ألف يورو، على أن يشغل 3 أفراد على الأقل سواء كانت هذه العمالة إيطالية أو أجنبية، كما أن هناك فرصة للمصريين الذي عملوا في إيطاليا لمدة 5 سنوات ثم غادروها، حيث يمكنهم تقديم طلب بالعمل هناك».

وتابع: «عندما يقدم الشخص طالب الحصول على الوظيفة في إيطاليا تظهر بياناته لدى وزارة الداخلية الإيطالية، والقانون يؤكد أن صاحب العمل الإيطالي يلجأ إلى مكاتب القوى العاملة والتوظيف الإيطالية لطلب شخص بمواصفات معينة، وإذا كان الشخص موجودا على الأراضي الإيطالية سيحصل على العمل».

مجالات كثيرة يعمل بها المصريون في إيطاليا

وأشار، إلى أن المصريين يعملون في مجالات كثيرة، فهناك رجال أعمال يمتلكون شركات خاصة، بالإضافة إلى صناع البيتزا: «المصريون أصبحوا مهرة في صناعة البيتزا، كما أن المصريين يعملون في المعمار، ولدى بعض المصريين محال خضروات وفواكه».