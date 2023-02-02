طريقة وخطوات السحب من الـATM دون استخدام الفيزا.. السر في الهاتف

على مدار السنوات القليلة الماضية، لجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام الفيزا كارد في البنوك، إذ أنها تسهل عليهم حمل الأموال، وخصوصا تلك المبالغ الكبيرة، التي تجعل عملاء البنوك يشعرون بالأمان من تجنب التعرض لسرقة الأموال أثناء الخروج من المنزل، كما أنهم يحصلون عليها في أي وقت يرغبون بها من خلال التوجه إلى أقرب ماكينة ATM، ولكن هناك فئة لا تفضل استخدام الفيزا، نظرًا لعدم قدرتهم على الحفاظ عليها، وضياعها باستمرار.

وتهتم بوابة «الوطن»، بشكل دائم بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية سحب الأموال من ماكينات الـATM، دون استخدام كارت الفيزا، من خلال المحفظة البنكية، التي جاءت كالتالي:

خطوات سحب الأموال من الـ ATM بدون الفيزا

- يمكن لعملاء البنوك الذين لديهم محفظة بنكية أن يقوموا بسحب الأموال الخاصة بهم من خلال الـ ATM بدون الفيزا.

- يدخل الراغب في سحب الأموال بدون الفيزا على التطبيق الخاص بالمحفظة الذكية الخاصة من الهاتف المحمول، ليقوم العميل باختيار السحب النقدي من الـ ATM، ثم يتم إدخال المبلغ المراد سحبه.

- ثم يتم إدخال رقم السري الخاص بالمحفظة الذكية الخاصة بالعميل، حتى يتم الحصول على الرقم السري المتغير الذي يتم إدخاله في الماكينة.

استخدام الخدمات بدون بطاقة

- وبعد ذلك يتم الذهاب إلى أقرب ماكينة ATM، واختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات بدون بطاقة.

- ثم يتم اختيار السحب النقدي من خلال المحفظة الذكية.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف المسجل عليه المحفظة الذكية.

- يتم إدخال الرقم السري المتغير الذي تم الحصول عليه من خلال تطبيق المحفظة الذكية.

- إدخال المبلغ المراد سحبه نقديا.

- اختيار إذا كان العميل يرغب في استلام إيصال أم لا، ثم استلام النقود بنجاح.