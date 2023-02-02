الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي بعد إجراء عملية جراحية في بيروت

أجرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي،‬⁩ عملية استئصال المرارة في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ماجدة الرومي في منزلها بعد إجراء العملية

كشف مصدر مقرب من ماجدة الرومي لـ«الوطن»، أن ماجدة كانت تشعر بألم المرارة منذ فترة، وكانت دوما ما تؤجل العملية إلى أن قررت إجراء العملية اليوم حتى تستريح من الألم.

أوضح المصدر أن حالة ماجدة الرومي جيدة، وخرجت من المستشفى منذ قليل إلى منزلها في بيروت وسط حضور عدد كبير من أسرتها الصغيرة.

ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب

الفنانة ماجدة الرومي كانت أعلنت مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اختيارها سفيرة للفنانين العرب لعام 2023 من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية.

ونشرت ماجدة الرومي بيانا صحفيا قالت فيه: «أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية صباح اليوم اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيرا للفنانين الشباب العرب، وجاء هذا الاختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة، حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الالتزام والرزانة في اختيار قصائدها».