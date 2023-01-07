ماجدة الرومي وهيفاء وهبي ووائل جسار في عزاء نجل جورج وسوف

وصل منذ قليل عدد كبير من الفنانين إلى عزاء وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف، والمقام الآن في كنيسة مارنقولا الأشرفية، لمواساة والده الذي بدت عليه حالة الحزن بشكل كبير.

كما وصل إلى العزاء كل من الفنانة ماجدة الرومي وهيفاء وهبي والفنان وائل جسار وعابد فهد وعدد آخر من الفنانين والإعلاميين.

وفاة نجل جورج وسوف

يذكر أنَّ وديع جورج وسوف كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة مؤخرًا، وتمّ تحديد موعد القداس ليكون غدا الأحد في مسقط راسه.